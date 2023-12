zondag 17 december 2023 om 16:45

Topfavoriet Pidcock maakt het waar in Namen: “Maar nooit echt zeker geweest van de zege”

Video Tom Pidcock begon als de favoriet aan de Wereldbeker van Namen en mocht na een goed uur crossen ook victorie kraaien, maar zijn cross verliep niet zonder slag of stoot. De Brit trok pas na een lange inhaalrace aan het langste eind.

“Het was niet heel gemakkelijk, maar ik mag blij zijn met deze overwinning”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview na afloop. “Ik heb geleerd van de laatste keer dat ik hier in Namen reed. Het is duidelijk dat het in deze cross om de laatste ronde draait. Als je hier te snel van start gaat, maak je na verloop van tijd fouten. Het was dus een kwestie van wachten en wachten.”

Maar Pidcock moest toch al van bij de start vol aan de bak: hij was namelijk snel op achtervolgen aangewezen. “Ik besloot er op een bepaald moment voor te gaan, maar helaas reed ik toen net lek. Ik moest mezelf zo nogmaals in gang trekken. Ik was dus ook op geen enkel moment zeker van de overwinning. Het is niet eenvoudig, omdat je niet in het rood mag gaan op dit parcours.”

Gelukkig voor Pidcock kwam het in de laatste twee ronden toch nog goed en zo boekte hij een prestigieuze overwinning in Namen. En dat nadat hij zaterdag al tweede werd bij zijn crossrentree in Herentals. “Ik mag inderdaad niet klagen. Het is een topstart en dat is ook wel verrassend. In Herentals was mijn techniek al vrij goed, ook al heb ik nog niet veel op de crossfiets gereden. De basis is echter wel goed.”

Pidcock sprak na de cross in Herentals ook al over een zeer goede seizoensstart in het veld. “Dit was de beste eerste seizoenscross die ik ooit heb gehad. Meer kan ik niet vragen. Dit is een goede start van mijn winter. Het ding is, je voelt je tijdens die allereerste cross wel fit, maar tijdens de wedstrijd zelf kan je vaak niet sneller. Er is nog wel wat progressie mogelijk”, liet hij weten aan WielerFlits.