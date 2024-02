woensdag 21 februari 2024 om 15:20

Topfavoriet Adam Yates houdt hersenschudding over aan harde valpartij in UAE Tour

Update Adam Yates zal de UAE Tour dit jaar niet winnen. De Brit begon twee dagen geleden nog als topfavoriet aan de wielerronde, maar kwam in de eerste bergetappe naar Jebel Jais hard ten val en besloot op de slotklim in de remmen te knijpen.

Yates had de etappe naar Jebel Jais met rood omcirkeld in zijn routeboek, maar maakte op goed 46 kilometer van de streep op een vervelende manier kennis met het asfalt. De 31-jarige coureur kwam op hoge snelheid ten val en was duidelijk even van de kaart. Yates kon uiteindelijk wel weer zijn weg vervolgen, en wist zelfs weer terug te keren in het peloton.

Op de slotklim van Jebel Jais (20 km aan goed 5%) bleek echter al snel dat Yates nog te veel last had van zijn valpartij, aangezien hij al vroeg moest afhaken. Dit bleek ook meteen zijn laatste wapenfeit in deze UAE Tour, aangezien de klimmer besloot om in de volgwagen te stappen. Exit Yates, en dat is toch een flinke aderlating voor UAE Emirates.

Wow, Adam Yates crashed really hard. 😰 And interesting that he was not even checked for concussion. 🤔 #UAETour pic.twitter.com/SRs37Axibv — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 21, 2024

De ploeg gaat met Jay Vine nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement en ook Brandon McNulty (3e op dertien seconden) staat er nog steeds goed voor, maar Yates was een zeer belangrijke pion voor de thuisploeg. De Brit kroonde zich in 2020 al eens tot eindwinnaar van de UAE Tour en had – met de slotrit naar Jebel Hafeet nog voor de boeg – nog altijd uitzicht op de eindoverwinning.

Voor Yates is het een flinke streep door de rekening, zeker omdat hij eerder deze maand nog de beste was in de Tour of Oman. De nummer drie van de voorbije Tour de France zal normaal gesproken weer in actie komen in Tirreno-Adriatico (4-10 maart), al is het nu de vraag of hij op tijd klaar is voor de ‘Koers van de Twee Zeeën’.

Update om 15.20 uur: Hersenschudding voor Yates

Inmiddels heeft UAE Emirates naar buiten gebracht dat Yates een hersenschudding heeft overhouden aan zijn harde valpartij. Ploegdokter Adrian Rotunno legt uit wat er precies aan de hand is: “Hij heeft ook een aantal andere oppervlakkige verwondingen. In belang van Adam en ook in lijn met de concussion protocols hebben we besloten om hem uit de wedstrijd te halen”, aldus Rotunno.

“Hij zal tijd nodig hebben om te herstellen. Het medische team zal hem blijven monitoren, ook neurologisch.” Het is met andere woorden nog niet duidelijk of Yates binnen een tweetal weken aan de start zal staan van de Tirreno-Adriatico.