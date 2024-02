woensdag 21 februari 2024 om 13:20

Ben O’Connor slaat toe in eerste bergrit UAE Tour, Jay Vine nieuwe leider

De eerste bergrit in de UAE Tour is gewonnen door Ben O’Connor. De voor Decathlon AG2R La Mondiale uitkomende Australië kwam op Jebel Jais als eerste over de streep, na perfect voorbereidend werk van zijn ploegmaat Valentin Paret-Peintre.

Voor de pure klimmers was het dinsdag zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken in de vlakke tijdrit, om dan een dag later een eerste keer uit te halen op weg naar Jebel Jais – niet zo ver van de grens met Oman. In de laatste twintig kilometer was het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Een echte loper dus, al was het tweede deel van de beklimming wel iets lastiger, met een pittig intermezzo van 9% in de laatste twee kilometer.

Stewart en Dillier vinden elkaar, waaieralarm

Erg veel animo om in de aanval te gaan was er overduidelijk niet, maar toch besloten twee renners hun geluk te beproeven. En net als in de openingsrit, liet Mark Stewart zich van zijn aanvallende kant zien. De 28-jarige Brit van Team Corratec-Vini Fantini kreeg dit keer het gezelschap van de Zwitserse hardrijder Silvan Dillier van Alpecin-Deceuninck. Het peloton liet begaan, in de wetenschap dat een vlucht met twee goed te controleren was, en zo kon de voorsprong van Stewart en Dillier oplopen richting de drie minuten.

Er viel verder niet veel te vertellen over het wedstrijdverloop. De koers kabbelde in de eerste uren wat voort, maar op goed negentig kilometer van de streep was het plots alle hens aan dek in het peloton. Door de verraderlijke zijwind ontstonden er opeens enkele waaiers, maar dit bleek slechts van korte duur. De geloste renners wisten al vrij snel weer de aansluiting te vinden met de staart van de eerste groep, waarna de rust ook weer terugkeerde. Vroege vluchters Stewart en Dillier waren inmiddels bij de lurven gegrepen.

Stewart geeft niet zomaar op

Stewart liet het er echter niet bij zitten en trok nog maar eens ten strijde, en opnieuw kreeg hij een renner van Alpecin-Deceuninck mee als bondgenoot. Dit keer was het echter niet Dillier, maar Jonas Rickaert. Het peloton besloot de teugels nog maar eens te laten vieren en zo liep het verschil op naar bijna drie minuten. De koers werd intussen opgeschrikt door een valpartij van Adam Yates. De man die als topfavoriet begon aan de UAE Tour ging hard tegen de vlakte, maar kon wel weer opkrabbelen, zijn weg vervolgen en opnieuw aansluiten bij het peloton.

In de spits van de koers was de kopgroep van twee inmiddels gehalveerd. Stewart nam afscheid van Rickaert en ging alleen verder, in zijn jacht op extra tussensprintpunten voor de zware trui. De Brit slaagde in zijn missie en zo was de buit wel binnen voor Stewart, die daarna alle tijd had om zijn jarige moeder te feliciteren. De eenzame koploper spande zich daarna niet meer bovenmatig in en liet zich nog voor de voet van de slotklim weer inrekenen. En zo konden we ons gaan opmaken voor de strijd op de slotklim.

Topfavoriet Yates stapt af, aanvalspogingen van Rubio en Hirt

In de eerste klimmende kilometers werd er nog niet echt hard doorgetrokken in het peloton, maar daar kwam wel snel verandering in. Zo probeerde Movistar – net als vorig jaar – weer op de verrassing te spelen met Einer Rubio. De Colombiaan won vorig jaar nog op Jebel Jais en liet zich ook nu weer zien, maar kreeg dit keer geen ruimte. In de groep der favorieten werd intussen de ene na de andere renners gelost. Het belangrijkste slachtoffer? Adam Yates. De Brit bleek toch te veel last te hebben van zijn crash en stapte zelfs uit de wedstrijd.

In de kop van de koers werd het kaf inmiddels steeds meer van het koren gescheiden. Een bijzonder sterke Mikkel Bjerg nam het merendeel van het werk voor zijn rekening, in dienst van zijn UAE-kopmannen, en wist de groep uit te dunnen tot een man of veertig. Met nog goed vier kilometer te gaan nam Decathlon AG2R La Mondiale het over, in dienst van Ben O’Connor, maar de Franse formatie moest al snel weer afgeven. De onvermoeibare Bjerg kwam nog eens van achteruit en nam nogmaals de leiding, voor een allerlaatste kopbeurt.

Maar AG2R bleek toch het laatste woord te hebben. Net voor het ingaan van de slotkilometer gaf Valentin Paret-Peintre er een enorme lap op, met O’Connor in zijn wiel, en bleek zo de perfecte springplank voor zijn Australische kopman.