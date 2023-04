Top-10 voor Gloag in koninginnenrit Romandië: “Mooi resultaat voor eerstejaarsprof”

Jumbo-Visma moest zaterdag even schakelen in de Ronde van Romandië na de opgave van klassementsman Tobias Foss, maar zijn ‘vervanger’ Tom Gloag deed het meer dan verdienstelijk in de koninginnenrit naar Thyon 2000. De jonge Brit kwam uiteindelijk als tiende binnen, en staat nu elfde in het algemeen klassement.

Gloag moest op de slotklim naar Thyon 2000 al vrij vroeg lossen uit de groep der favorieten, maar wist zich op eigen tempo weer terug in de wedstrijd te knokken en zo nog een top 10-plaats uit de brand te slepen. Dit tot tevredenheid van sportief manager Merijn Zeeman. “Tom heeft het heel knap gedaan”, is Zeeman van mening.

“Toen de snelheid op de slotklim omhoog ging, brak de favorietengroep in tweeën. Tom koos zijn eigen tempo en raapte in de laatste acht kilometer nog heel veel renners op. Hij heeft alles gegeven en kwam volledig kapot over de finish. Een tiende plek is een mooi resultaat voor een eerstejaarsprof.”

In het algemeen klassement staat de 21-jarige Gloag nu elfde, op 2m14s van leider Adam Yates. De achterstand op de nummer tien in de algemene rangschikking, Rafal Majka, is slechts zeven seconden. Het is alleen de vraag of Gloag nog kan stijgen in het klassement, aangezien de slotrit naar Genève een vlakke finale kent.