Toon Aerts vreest voor ribbreuk na val in Namen: "Voelt niet goed" zondag 22 december 2019

Toon Aerts hield de witte wereldbekertrui over aan een episch gevecht op de flanken van de Citadel van Namen, maar dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de Belgische kampioen. Hij kwam tijdens een fraai duel met Mathieu van der Poel in de laatste ronde hard ten val en hij liep daardoor een mogelijk nieuwe overwinning mis. Erger nog, de crosser van Telenet-Baloise vreest voor een ribbreuk, zo stelt hij in het flashinterview.

“Het voelt momenteel niet goed, maar ik kan het moeilijk inschatten”, spreekt Aerts over zijn kwetsuren. “Bij mijn eerste val belandde ik in een plas waardoor ik het zeer koud kreeg. Ik denk dat ik mede door de kou foutjes heb gemaakt en zo tegen dat paaltje terecht kwam. Wanneer ik mijn lichaam in tegenovergestelde richting probeer te buigen doet dat wel echt pijn. Ik heb nu tot donderdag om te herstellen…”

“Het was een koers waarin constant andere dingen gebeurden. Maar momenteel kan ik niet voldoende nadenken om te herhalen wat er allemaal gebeurde. Ooit gaan we hier met plezier op terug kunnen kijken, dat hoop ik althans. Het zijn wel zulke wedstrijden waar je crosser voor wordt. Achteraf, na mijn carrière, ga ik daar mooie verhalen over kunnen vertellen.”