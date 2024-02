zaterdag 17 februari 2024 om 17:53

Michael Vanthourenhout wint in Sint-Niklaas: “Dit was het langste uur ooit”

Video Michael Vanthourenhout boekte zaterdag zijn vierde zege van de winter. In de Exact Cross Sint-Niklaas reed hij bijna de hele wedstrijd alleen vooruit, wat het een zware dag maakte. “Dit was misschien wel het langste uur van het seizoen”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

In de eerste ronde sloeg Vanthourenhout al een klein gaatje, dat hij daarna snel uitdiepte. Vooraf had hij het niet zo gepland. “Ik zat al een beetje met morgen in mijn hoofd, want dat is toch wel een parcours dat ik graag doe”, doelt hij op de X2O Trofee Brussel. “Ik had vooraf dus een beetje bedacht dat ik mee zou schuiven tussen de wielen, maar de situatie leende zich ertoe dat ik een gat kon slaan. Dat gat heb ik zo groot mogelijk proberen te maken. Ik had zeker niet gedacht dat ik tot het einde weg zou blijven.”

Eli Iserbyt kwam in de slotronde nog wel opzetten. Zag Vanthourenhout zijn ploeggenoot komen? “Jawel, maar vanaf de balken wist ik wel dat het binnen was. Vanaf daar was het enkel nog rechttoe-rechtaan. Ik was natuurlijk wel serieus leeggereden aan het einde, maar acht seconden is meer dan voldoende.”