Toon Aerts: “Van der Haar kon als enige Pidcock wat van de wijs brengen”

Toon Aerts merkte op het WK veldrijden in Fayetteville dat Tom Pidcock vanaf het begin de benen had om overal op te antwoorden. De 28-jarige renner van Baloise Trek Lions, zesde in de uitslag, probeerde aan het begin van de wedstrijd nog wel druk te zetten, maar kwam tot de conclusie dat de Brit alles onder controle had.

“Het was voor mij en Laurens (Sweeck, red.) de opdracht om aan het begin wat te proberen”, zei Aerts na afloop. “Ik probeerde het in de eerste ronde op de klim, maar toen zag je hem een halve ronde later komen aansluiten en weer alles controleren. Vanaf dat moment was het eigenlijk zoals een wegkoers: kijken, stilvallen, koersen… De rest probeerde het dan ook. Eigenlijk had Pidcock alles onder controle. Lars (Van der Haar, red.) was de enige die hem wat van de wijs kon brengen.”

Naarmate de koers vorderde merkte de nummer twee van de UCI-ranglijst dat hij zijn beste pijlen al had verschoten. “Het was door de weersomstandigheden en het parcours niet mijn dag. Dan is dat zo, zo is veldrijden. Veldrijden is afhankelijk van het weer en vandaag was het warm en droog. Het was net een snelle kartbaan. Daar kwam nog een val van mezelf bij, dus ik heb eigenlijk niet gezien wat er vooraan gebeurde. Gezien het tijdsverschil lijkt het mij de verdiende winnaar.”

Aerts had niet zozeer last van de warmte, maar wel van de droge lucht. “Ik was niet oververhit, maar het slaat op de longen omdat het zo’n droge lucht is hier. Ik moest wisselen naar hardere banden en kreeg dan een fiets met een bidon. Het maakte wel wat verschil om te spoelen, maar dat was het dan ook. Verder was het eigenlijk geen cross”, zei hij tot slot.