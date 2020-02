Toon Aerts sterkste Belg: “Best fier op WK-brons”

Geen goud en ook geen zilver voor België op het WK veldrijden 2020 in het Zwitserse Dübendorf. Brons bleek het hoogst haalbare achter een ongenaakbare Mathieu van der Poel en de verrassende Tom Pidcock. Toon Aerts mocht als derde mee het podium op. “Ik denk dat ik me in de beginfase heb opgeblazen”, vertelt hij na afloop aan Sporza.

Aerts probeerde in de eerste ronde de Nederlander te volgen. Aanvankelijk lukte hem dat, als enige. “Het ging heel snel”, vertelt hij daarover. “Van die inspanning moet ik al even bekomen. Maar we hebben te maken met drie toptalenten, in de personen van Van der Poel, Pidcock en ook Wout van Aert. Dat laten ze niet alleen in het veld zien. Ik ben daarom dus best fier op brons. Misschien moet ik mijn zomers toch iets meer afstemmen op de winter. Al zal ik wel crosser blijven.”

‘Knap van Pidcock’

Hoewel Aerts zijn seizoensstart wat miste, won hij de Wereldbeker en pakt hij WK-brons. “Hopelijk zit er nog iets moois in de komende weken. Vandaag was een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, ook door het hoge tempo. Dat niemand Pidcocks aanval kon beantwoorden, betekent dat iedereen op zijn limiet zat. Ik kon later bijna tot hem terugkeren, maar reed me toen vast. Pidcock heeft hier echt naartoe geleefd en dan is het toch knap dat het hem lukt om zilver te pakken.”