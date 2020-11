Toon Aerts: “Opgeblazen in de beginfase, maar ik moest iets proberen”

Toon Aerts had er vandaag ongetwijfeld meer van verwacht op het EK veldrijden. De Kempenaar was de afgelopen weken vaak de grote uitdager van Eli Iserbyt, maar viel vandaag voor het eerst dit seizoen van het podium.

De start van Aerts was nochtans goed. “Ik wilde snel zelf op kop rijden, zodat ik mijn eigen ding kon doen”, vertelde Aerts ons achteraf. “Toen ik zag dat Eli een foutje maakte, moest ik natuurlijk een aanval wagen. Het zou dom zijn geweest als ik dat niet had gedaan. Ik blaas me daarmee op, maar ik moest iets proberen. Ik blaas me dan liever op, dan ze later gewoon te moeten laten rijden.”

Had er met een andere aanpak dan niet meer in gezeten? “Zeker niet. Eli en Michael staken er vandaag duidelijk bovenuit, dus ik kan leven met deze uitslag en deze aanpak. Als Eli daarna zo snel terugkomt en meteen dominant doorschuift naar de leiding, dan weet je dat hij duidelijk de beste was vandaag.”

“Maar echt slecht ben ik ook niet”, gaf Aerts nog toe. “Ik heb dit seizoen opgebouwd om alle weken op hoog niveau te presteren. Ik werk niet met pieken en dalen. Meer nog, dit niveau is hetzelfde als toen ik in het begin van het seizoen mijn wedstrijden won. Alleen is de rest een beetje beter geworden. Voor mij is het nu wachten tot de regendruppels uit de lucht vallen. Dan ga ik nog weleens de armen in de lucht kunnen steken, mijn parcoursen komen er nog aan.”