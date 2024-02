zondag 25 februari 2024 om 18:57

Onfortuinlijke Toon Aerts na val in Oostmalle: “Echt een anti-climax”

Voor Toon Aerts was deze editie van de Sluitingsprijs Oostmalle er een om snel te vergeten. De Belg reed lange tijd op kop en maakte een sterke indruk tot hij hard ten val kwam. Aerts vreest voor een gebroken neus.

“Ik ga voor verder onderzoek meteen naar het ziekenhuis. Echt een anti-climax. En vooral ook jammer dat het nu moet gebeuren. Maar ja, het is nu zo en we kunnen er niets aan veranderen. Het is nuchter bekeken beter dat het nu gebeurd dan in het begin van een normaal seizoen. Nu hebben we een hele zomer om te herstellen”, zei hij tegen Het Nieuwsblad.

Toch ziet Aerts, die eerder deze maand terugkwam van een tweejarige dopingschorsing, ook lichtpuntjes. “Ik moet deze goede start zeker onthouden. En ondanks de val was het wel leuk om hier op kop te hebben gereden”, aldus de 32-jarige renner.

“Gunfactor aanwezig”

Ook Bart Verschueren, ploegleider van Aerts, was ontgoocheld. Dit is wat je noemt van een hoogtepunt naar een dieptepunt. Maar helaas hoort ook zoiets bij de sport”, zei hij. Ook Verschueren bleef echter optimistisch. “De gunfactor richting Toon was zeker aanwezig. En met zijn kopstart vanop de vierde startrij leverde hij ongelooflijk werk. Iets waar we bij de verkenning woensdag van droomden.”