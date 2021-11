Toon Aerts nieuwe leider in X2O Badkamers Trofee: “Ik reed voor elke seconde”

Toon Aerts leidt het klassement in de X2O Badkamers Trofee na een sterk optreden in Kortrijk, waar hij de zege pakte met meer dan een minuut voorsprong op naaste belager Eli Iserbyt. “Ik heb fantastisch afgezien vandaag”, zo vertelt hij na afloop.

“Ik had een heel goede dag”, bekent Aerts dan ook. “Vooraf had ik twee plannen gemaakt voor deze wedstrijd. Bij het eerste plan voelde ik me minder goed en zou ik me beperken tot volgen, bij het andere plan voelde ik mezelf sterk en moest ik ervoor gaan. Het werd plan nummer twee.”

“Ik heb er echt voor afgezien, want ik was aan het rijden voor elke seconde. De laatste ronde moest ik ervoor zorgen geen foutjes meer te maken, want ik zat echt kapot. Toen ik over de meet kwam, vergat ik mijn handen in de lucht te steken.”

De volgende cross in dit regelmatigheidsklassement staat pas gepland voor eind december, als er gecrosst wordt in Loenhout. Wat Aerts ervan verwacht? “Ik zal nu wel in de schijnwerpers staan. Maar ik moet maar zo denken: ik kan beter voor dan achter liggen. Loenhout, Baal en Brussel zijn allemaal zware crossen waar ik nog hoop te scoren.”