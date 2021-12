Toon Aerts na derde plaats: “Veel krachten verloren door val en lekke band”

Toon Aerts reed in de eerste helft van de Wereldbeker in Namen lang aan de leiding. Zijn voorsprong was mooi, maar een valpartij en een lekke band zorgden ervoor dat hij werd teruggeslagen. Aerts werd derde na winnaar Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock.

“Voor mijn lekke band ben ik ook nog eens gevallen. Het is niet makkelijk om recht te blijven op de afdalingen waar je met hoge snelheid rijdt. Ik viel daar bijna een meter naar beneden op de kiezels en mijn stuur stond scheef. Toen verloor ik al veel seconden. Na mijn fietswissel reed ik dan nog eens lek, heel ver van de volgende materiaalpost. Dat was heel spijtig”, aldus de renner van Baloise Trek Lions na afloop.

“Na mijn lekke band kwam ik niet dichter bij Michael en Tom, het verschil bleef rond de twintig seconden hangen. Ik had veel krachten verloren”, zei Aerts. “Het publiek was wel geweldig vandaag. Vanaf de eerste ronde gingen zij uit hun dak. Het was een groot verschil met de cross in Rucphen gisteren.”