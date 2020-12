Toon Aerts lost Eli Iserbyt af als leider UCI-veldritranglijst, Van Aert doet goede zaken

Eli Iserbyt is niet langer de leider in de UCI-veldritranglijst. Toon Aerts is er namelijk in geslaagd om de Europese kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal te passeren. Mathieu van der Poel staat nog altijd vijfde, Wout van Aert vindt zichzelf na enkele goede prestaties weer terug in de top-10.

Iserbyt kende een kerstperiode om snel te vergeten, aangezien de Belg zwaar ten val kwam tijdens de Superprestigeveldrit van Heusden-Zolder. De 23-jarige crosser moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de schade lijkt mee te vallen. Uitsluitsel volgt aankomende donderdag bij een CT-scan.

Iserbyt, die moest passen voor de Wereldbeker van Dendermonde, is hoopvol over zijn kansen om op nieuwjaarsdag de Grote Prijs Sven Nys in Baal te kunnen rijden. De Europese kampioen slaagde er dus niet in om in Heusden-Zolder en Dendermonde punten te sprokkelen en staat nu tweede in de UCI-veldritranking, achter Toon Aerts.

In de top-10 zijn er verder weinig wijzigingen te bespeuren. Michael Vanthourenhout staat nog altijd derde, voor Laurens Sweeck en wereldkampioen Mathieu van der Poel. We zien wel de terugkeer van Wout van Aert in de top-10 van de UCI-veldritranking. De winnaar van de wereldbekercross in Dendermonde staat nu tiende.

UCI-veldritranglijst mannen (29 december 2020)

1. Toon Aerts – 2686 punten

2. Eli Iserbyt – 2586 punten

3. Michael Vanthourenhout – 2083 punten

4. Laurens Sweeck – 1980 punten

5. Mathieu van der Poel – 1950 punten

6. Lars van der Haar – 1705 punten

7. Corné van Kessel – 1369 punten

8. Quinten Hermans – 1368 punten

9. Tom Pidcock – 1257 punten

10. Wout van Aert – 1145 punten

Volledige ranglijst

Bij de vrouwen gaat Ceylin del Carmen Alvarado nog altijd aan kop met 2872 punten. De wereldkampioene heeft een op het oog geruststellende voorsprong op Annemarie Worst (2413 punten) en Lucinda Brand (2110 punten). Wat opvalt is dat Sanne Cant drie plekken moet inleveren: de Belgisch kampioene staat nu negende.

Denise Betsema, Clara Honsinger en Manon Bakker stijgen dan weer een plaatsje, Lucia Gonzalez Blanco staat nog net in de top-10. In wereldbekercrossen kijkt men voor de eerste startrij naar de top-8 van de wereldbekerstand. Dit is ook het geval voor het aankomende WK veldrijden. Voor andere crossen is de UCI-veldritranking dan weer leidend.

UCI-veldritranglijst vrouwen (29 december 2020)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2872 punten

2. Annemarie Worst – 2413 punten

3. Lucinda Brand – 2110 punten

4. Maghalie Rochette – 1449 punten

5. Yara Kastelijn – 1296 punten

6. Denise Betsema – 1294 punten

7. Clara Honsinger – 1193 punten

8. Manon Bakker – 1140 punten

9. Sanne Cant – 1122 punten

10. Lucia Gonzalez Blanco – 1045 punten

Volledige ranglijst