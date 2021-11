Toon Aerts liet zich verrassen in Koksijde: “57 minuten? Mag gerust wat langer”

Toon Aerts eindigde zondag tijdens de Wereldbeker veldrijden in Koksijde als derde. In de voorlaatste ronde moest hij Eli Iserbyt laten gaan, maar achteraf geeft de crosser van Baloise Trek Lions toe dat hij zich had misrekend. “Vroeger gingen we in de Wereldbekers over het uur, maar nu is het wel heel kort”, doelt hij op de duur van de cross.

Na exact 57 minuten kwam Iserbyt als winnaar over de finish. “Eigenlijk ben ik verrast door de korte duur van de wedstrijd”, zegt Aerts. “Het was een mooi duel voor de eerste plek. We reden ook wel mooie zandpassages. Eli pakte ze wat beter, maar ik had gevoel dat ik er nog naar toe kon rijden. Dat is spijtig van mezelf, maar ook domme fout van mij.”

De UCI heeft haar regels voor dit seizoen aangepast. Bij de elite-mannen is de regel nu dat de finishtijd zo dicht mogelijk bij de 60 minuten moet liggen. “Vroeger gingen we in de Wereldbekers over het uur, maar nu is het wel heel kort. 57 minuten, dat mag gerust langer”, vertelt de coureur van Baloise Trek Lions, die in de finale gevangen zat in een groepje met Quinten Hermans en Laurens Sweeck. “Het was even paniek bij het ingaan van de slotronde. Dus ik moest er risicovol voorbij gaan. Het was even een alarm dat afging”, kan hij nog lachen.

Toch maakte Aerts bij tijd en wijlen indruk in het zand in Koksijde. “Ik had ook dat gevoel. Dat is goed voor het vertrouwen, maar als je het niet kan omzetten in een overwinning, is het wel spijtig. Al moet ik toegeven dat ik blij ben om op het podium staan. Na gisteren (Aerts werd vierde in Merksplas, red.) was ik serieus aan het balen.”

Laurens Sweeck na twee podiums op rij: “Tevreden met deze week” “Ik had liever iets meer bij de top-3 gereden, dan had ik misschien nog dichter kunnen eindigen”, zei Laurens Sweeck, die zaterdag ook al derde werd in Merksplas. “Ik reed vrij goed in het zand, maar kon mij niet goed positioneren voor de tussenstukken. Door mijn val in de eerste ronde kwam ik op plek 10-15. Ik schoof nog terug op, maar kon niet goed aan de kop komen. Bij die val schoof ik gewoon weg. Ik wist dat het glad was, maar het was iets gladder dan ik had ingeschat. Dan gaat het heel snel. Maar ik ben tevreden met deze week.”