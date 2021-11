Toon Aerts leidt van start tot finish en wint in Kortrijk, Eli Iserbyt tweede

Toon Aerts heeft de Urban Cross gewonnen in Kortrijk. De veldrijder van Baloise Trek Lions leidde van start tot finish en kwam met een flinke voorsprong op nummers twee en drie Eli Iserbyt en Corne van Kessel over de finish.

Met pas twee gereden manches in de X2O Badkamers Trofee is duidelijk geworden dat de strijd om de eindzege tussen Aerts en Iserbyt gaat. Nadat Iserbyt toesloeg op de Koppenberg, won Aerts vandaag in Kortrijk. De verschillen met de renners achter hen zijn fors.

Na zeges in Gieten en Zonhoven was het voor Aerts zijn derde zege van het seizoen. Waar het in Gieten en Zonhoven nog lang spannend was, werd zaterdag al vroeg duidelijk dat Aerts zou gaan winnen in Kortrijk. Na een agressieve openingsfase kwam hij na een ronde al solo over de meet, met enkele seconden voorsprong op achtervolgers Van Kessel, Vincent Baestaens en Diether Sweeck.

Laurens Sweeck en Michael Vanhourenhout hadden hun start gemist. In het geval van Vanthourenhout was dat te verwachten: hij moest het vorige crossweekend overslaan door een zware verkoudheid. Later in de wedstrijd kwam hij er echter wel doorheen en zou hij uiteindelijk vierde worden, daar waar Sweeck niet in het stuk voor zou komen.

Aerts liet een heel dikke minuut voor Vanthourenhout zien de beste in koers te zijn. In alle rondes noteerde hij zaterdag de beste tijd. Het betekende dat hij zijn voorsprong op Iserbyt beetje bij beetje uitbreidde, die al snel na het vertrekken van Aerts in de tegenaanval was gegaan. Van tien seconden naar twintig seconden en van twintig seconden naar dertig seconden. Aan de finish was het verschil niet mis: 49 seconden. In de Azencross eind december staat hij als leider aan de start van de X2O Badkamers Trofee.

X2O Badkamers Trofee

Uitslag mannen

1. Toon Aerts

2. Eli Iserbyt

3. Corne van Kessel