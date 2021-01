Toon Aerts laat Zilvermeercross schieten na financieel dispuut met organisator

Vorige zondag gaf Toon Aerts nog aan zaterdag graag van start te gaan in Mol. Maar Aerts en organisator Monu bereikten geen akkoord. “Ik kan het naar andere organisatoren toe niet maken om in de Zilvermeercross voor een lager bedrag te starten”, geeft de renner van Baloise-Trek aan.



Donderdagmorgen was er nog hoop dat organisator en renner elkaar zouden vinden, maar in de loop van de dag kwam er geen witte rook. ’s Avonds besliste de vice-Belgisch kampioen dan maar om Mol van zijn agenda te schrappen. “Ik wil andere organisatoren recht in de ogen blijven kijken”, vertelt Aerts aan persagentschap Belga. “Met het voorstel dat de organisatie mij deed, lukt dat niet.”

Waarmee Aerts concreet bedoelt dat hij niet van zijn vaste startpremie – die dit seizoen al verlaagd is – wil afwijken. Een principekwestie, dus. “Ik wil voor Mol geen uitzondering maken. Naar andere organisatoren zou het niet fair zijn om dat te doen..” Aerts zal in de plaats van de Zilvermeercross enkele extra doorgedreven trainingen inlassen.

Ook nog geen akkoord met Sweeck

“Mijn trainingsplanning voor het WK is woensdag gestart. Ik deed het na het Belgisch kampioenschap 2 dagen wat rustiger aan. Vanaf woensdag ligt de pees er weer op. Aangezien ik zaterdag geen wedstrijd heb, trek ik komende week fiks door. Van maandag tot en met woensdag ga ik voluit. Dan volgt wat herstel met het oog op Hamme en Overijse”, besluit Aerts die op het WK in Oostende mikt op een podiumplaats.

Ook Laurens Sweeck heeft trouwens nog geen akkoord met organisator Koen Monu. Daarover wordt morgen verder onderhandeld. Momenteel is Wout van Aert de enige topper aan de start van de mannenwedstrijd. Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Zilvermeercross.