Toon Aerts krijgt (financiële) steun uit onverwachte hoek

Toon Aerts staat (voorlopig) langs de kant vanwege een positieve dopingtest, maar de 29-jarige Belg zit zeker niet stil. Zo geeft hij les op een middelbare school en is hij volop aan het trainen met het oog op een comeback. Aerts krijgt sinds kort steun uit onverwachte hoek. Het gaat om bandenfabrikant Toyo Tires, tevens titelsponsor van de door de UCI georganiseerde Wereldbeker veldrijden.

Aerts laat zich niet zomaar uit het veld slaan. De crosser geeft lichamelijke opvoeding op een middelbare school en is zich ook alweer aan het klaarstomen voor een terugkeer in het veld. En daarbij krijgt Aerts dus steun van Toyo Tires. Opvallend, aangezien de Japanse bandenfabrikant titelsponsor is van de Wereldbeker, dat weer wordt ingericht door de… UCI. De internationale wielerunie deed Aerts eerder een schorsingsvoorstel van twee jaar.

“Onze steun aan Toon is geen kritiek op welke instantie dan ook”, laat Steven Laurijssen, managing director bij Toyo Tires, weten aan Het Nieuwsblad. “Regels moeten er zijn, regels moeten worden nageleefd. Maar er is de letter van de wet en er is de geest van de wet. Wij vinden de voorgestelde straf buiten proportie aangezien er gesproken wordt van niet-intentioneel gebruik.”

En dus steunt Toyo Tires Aerts op logistiek en financieel vlak. “We stellen kledij ter beschikking waarmee Toon zijn trainingen kan afwerken”, aldus Laurijssen. “Tegelijk ontvangt hij een bescheiden financiële bijdrage die hem in staat moet stellen om bijvoorbeeld de broodnodige stages af te werken. Toon heeft de intentie om op het hoogste niveau terug te keren en wij willen hem daarbij steunen. Met onze steun willen wij vooral een positief signaal afgeven. En door Toon te blijven steunen, blijven we aanwezig in de cross.”

Aerts besloot overigens in beroep te gaan tegen zijn voorgestelde schorsing tot 16 februari 2024. Hij zal zich nu wenden tot het antidopingtribunaal van de UCI, waar een onafhankelijke commissie onderzoek doet naar zijn zaak. “Over 2 à 3 maanden mogen we een uitspraak verwachten. Als de uitspraak negatief is, dan kunnen we nog altijd naar het Internationale Sporttribunaal TAS”, gaf Yannick Prévost, de manager van Aerts, eerder aan in gesprek met Sporza.