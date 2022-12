‘Toon Aerts krijgt deze week nog uitsluitsel van de UCI’

De internationale wielerunie UCI komt deze week met een uitspraak in de dopingzaak rond Toon Aerts, zo melden Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. De 29-jarige crosser hoopt dat het met een sisser zal aflopen, maar een vergelijkbare dopingzaak in het worstelen zorgt voor twijfels bij Aerts en zijn entourage.

Aerts testte op 19 januari positief op het verboden Letrozole Metabolite, een product dat kan worden gebruikt om het testosteronniveau te verhogen en negatieve effecten van anabolengebruik kan maskeren, bij een dopingcontrole buiten competitie. Sinds zijn positieve test kwam hij niet meer in actie. Volgens de verdediging van Aerts is de hoeveelheid gevonden Letrozole zodanig klein, dat er geen sprake is van bewust dopinggebruik.

Dit was de belangrijkste conclusie na een haartest. Toen niet veel later ook een vervuild voedingssupplement werd gevonden, kon de verdediging haar conclusies trekken en optekenen in een rapport, dat uiteindelijk werd ingeleverd bij de betrokken instanties. Aerts zelf hield rekening met een lichte straf of zelfs vrijspraak, maar een vergelijkbare dopingzaak in het worstelen zorgt nu voor twijfels.

Vergelijkbare dopingzaak leidt tot tweejarige schorsing

Het gaat om de zaak van Heiki Nabi. Bij deze Estse worstelaar werden in januari 2021 eveneens minieme sporen van Letrozole ontdekt. Vijf maanden later werd hij voor twee jaar geschorst. Nabi stapte vervolgens naar het Sportarbitragehof (TAS) in Lausanne, dat hem echter in het ongelijk stelde. Nabi was volgens het TAS een ongelukkig slachtoffer, maar weigerde de opgelegde schorsing op te heffen.

“De atleet in kwestie is een sporter van wereldklasse, een geloofwaardige getuige en een ongelukkig slachtoffer van wat is vastgesteld als een onbedoelde toediening van sporen van Letrozole uit een onbekende bron. Hij betaalt een zware prijs voor omstandigheden die misschien wel, misschien niet buiten zijn weten om zijn gebeurd en hij mag niet gebrandmerkt worden als een valsspeler of een dopinggebruiker”, was de uitleg van het TAS.

De uitspraak in de zaak-Nabi dateert weliswaar al van oktober, maar kan volgens Het Nieuwsblad eventueel meespelen in het bepalen van de strafmaat in de zaak van Toon Aerts. De UCI heeft laten weten dat er nog voor het kerstreces (23 december t/m 4 januari) een uitspraak zal komen.