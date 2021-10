Toon Aerts koos het juiste moment in Zonhoven: “Kon optimaal profiteren”

Toon Aerts was niet de topfavoriet voor de Wereldbeker van Zonhoven, maar kwam wel als winnaar over de streep in de zandcross. Zijn aanval in de voorlaatste ronde bleek de juiste te zijn. “De rest moest er van de fiets en daar kon ik optimaal profiteren”, vertelt hij over zijn tactiek.

Eli Iserbyt nam bijna de hele wedstrijd het heft in handen en daardoor was Aerts op achtervolgen aangewezen. “Het was duidelijk dat ik de koers niet onder controle had, maar ik had zicht op waar ik het verschil kon maken”, aldus de kopman van Baloise Trek Lions, die een plan uitkiende en dat lukte perfect. “De rest moest er van de fiets en daar kon ik optimaal profiteren.”

Tot diep in de finale maakten zes crossers kans op de overwinning. Het was een zware en soms ook tactische wedstrijd. “Het was een van de spannendste crossen de laatste jaren”, aldus Aerts. “Zeker omdat we met zo’n grote groep de finale ingaan. Het was ook nog super mooi weer en er was super veel volk. Quinten Hermans dook in zijn Limburg hier als eerste de Kuil in. Dat was ook speciaal.”

Klassement

Voor Aerts is deze overwinning in Zonhoven een van zijn mooiste zeges. “Hij past toch zeker in het rijtje. Twee jaar geleden heb ik hier ook gewonnen na een strijd met Laurens Sweeck, die was ook mooi. Maar deze uitkomst had ik niet durven dromen halverwege koers. Het is ook mooi dat Lars (van der Haar, zijn ploeggenoot, red.) tweede wordt, maar ik moet nu ook kijken hoe ik in de running kom in de Wereldbeker”, zegt hij.

Na een aantal mindere uitslagen in de Verenigde Staten keek Aerts tegen een grote achterstand aan. Door zijn zege zondag, en de derde plek van leider Eli Iserbyt, is het verschil nu 31 punten met de klassementsaanvoerder. “Vandaag levert het veel punten op. Dat klassement wil ik niet zomaar opgeven.”