zaterdag 17 februari 2024 om 12:33

Toon Aerts klaar voor comeback in Sint-Niklaas: “Wil eerste twee rondes zo veel mogelijk renners inhalen”

Video Toon Aerts mag in Sint-Niklaas weer aan de bak na een dopingschorsing van twee jaar, en dat doet de voormalige Europese kampioen deugd. “Het voelt wel speciaal. Enerzijds voelt het alsof ik nooit iets anders gewend ben geweest, maar nu ik parking opdraai begint de stress te komen. Hoe moest het allemaal ook weer?”, zegt Aerts bij de start voor de camera van WielerFlits.

“Het was een heel lange voorbereiding. Vanaf oktober is het meer serieus geworden. Toen ben ik nog specifieker en meer gestructureerd gaan trainen. Daarna kwamen er wat stages in Spanje en de laatste weken heb ik meer in het bos gefietst. Zo wilde ik specifiek richting het crossen werken.”

Al blijft het voor Aerts zelf een vraagteken waar hij vanmiddag uitkomt. “Het is moeilijk om daar een uitslag of plaats op te plakken. Maar wat zeker is: ik sta heel gemotiveerd aan de start en wil een uur lang mijn best doen. Ik ben bieuwd waar ik dan uitkom. Top-10, top-5 of iets helemaal anders. Ik sta open voor alles.”

“Er komen heel veel supporters van mezelf, uit Rijkevorsel en veel mensen die me zijn blijven steunen. Ik heb heel weinig schrik dat er hier en daar een slechte supporter tussen staat. Ik ben al heel tevreden dat ik hier sta, het zal een mooie dag zijn als ik dit tot een mooi einde kan brengen.”

De startpositie wordt voor Aerts allicht nog het lastigste verhaal. “Ik zag dat er 55 inschrijvingen waren, en we starten in rijen van acht. Dan kan je beginnen rekenen, maar ik heb nog geen schrik. Je zult groepje per groepje moeten inhalen. Als je renner per renner doet, kan het zwaar worden en lang duren. Op de juiste momenten moet ik proberen zo veel mogelijk renners te pakken. Het is ook een snelle cross waar het kan stilvallen.”

Maar zo’n inhaalcross ligt Aerts wel, vindt hij zelf. “Renner na renner inhalen geeft ook een stevige moraalboost. Ik wil in de eerste twee rondes veel renners passeren en dan opmaken wat de rest van de koers wordt.”