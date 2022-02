Toon Aerts eindwinnaar X2O-Trofee: “Was vooraf een van mijn grote doelen”

Toon Aerts kende in Brussel een cross om snel te vergeten, maar de veldrijder van Baloise Trek Lions werd na afloop alsnog het podium opgeroepen als eindwinnaar van de X2O Badkamers Trofee. “Dit klassement was vooraf een van mijn grote doelen”, zei Aerts na afloop van de cross.

Bij de start ging het al mis voor Aerts. “Ik moet de start nog eens bekijken, maar ik denk dat ik net iets te ver met mijn schoenplaatje over mijn pedaal hing. Ik schoot naar voren, met mijn gewicht over het stuur. Ik vloog alleszins over de kop. Mijn wedstrijd was meteen om zeep. Het is hier namelijk niet heel erg breed op sommige passages. Dan is het een enorme opgave om als allerlaatste te beginnen en vervolgens nog richting de top-10 te rijden.”

Aerts wist zich echter weer terug in de wedstrijd te knokken en kwam nog als negende over de streep, na een verre van vlekkeloze race. “Ik sukkelde ook nog op het wasbord. Dat was geen makkelijke passage”, gaat Aerts verder in gesprek met Sporza. “Vorig jaar lag dat er nog bevroren bij en was het nog te doen, nu werd het slechter en slechter tijdens de race. Na mijn slechte passage koos ik ervoor om maar gewoon naar beneden te lopen.”

Aerts kwam dus nooit in aanmerking voor de overwinning, maar de eindzege kwam niet in gevaar, aangezien hij voor de start van de slotmanche al een voorsprong had van zeven minuten. “Dit klassement was een groot doel, samen met het WK. De laatste koers werd een fiasco, daar was ik echt super teleurgesteld over. Ik ben daarom ook blij met deze eindzege. Ik heb een van mijn doelen behaald.”