Toon Aerts derde in Herentals: “Wout had zijn Wout van Aert-benen weer bij”

Toon Aerts wist al snel dat de overwinning er niet in zou zitten woensdag, in de X2O Badkamers Trofee van Herentals. De kopman van Baloise Trek Lions eindigde uiteindelijk als derde en lijkt zo goed als zeker van eindwinst in het X2O-klassement. “Ik heb de benen getest en de test is geslaagd”, vertelt hij.

Aerts streed lange tijd met Tom Pidcock om de tweede plaats, maar dat zat er uiteindelijk net niet in. “Het was een konijn en geen derny. Ik moest constant een gaatje houden. Ik kwam soms twee seconden dichter, en dan reed hij weer twee seconden weg. Ik kreeg hem in zicht in de slotfase, maar het was niet makkelijk om er nog over te gaan. De explosiviteit was ook een beetje weg”, erkent hij.

Na de eerste ronde pakte Aerts wat bonificatieseconden voor het klassement, waarna Van Aert het commando overnam. “Het was eerst om hem er laten overkomen, maar hij had zijn Wout van Aert-benen weer bij en ik mijn Toon Aerts-benen”, lacht hij in het flashinterview. “Ik wilde hem zo lang mogelijk volgen, maar hij was echt sterk en sprintte weg op de loopstrook van de skiberg.”

Met het BK veldrijden voor de deur, zondag aanstaande, is Aerts tevreden met zijn vorm. “Ik wilde een keer echt diep gaan. Dat is alleen maar goed richting zondag. Ik heb de benen getest en de test is geslaagd”, sluit hij af.