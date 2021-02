Toon Aerts: “Alles wat er nog inzit, mag er nog uit”

Vier maanden na zijn laatste overwinning, boekte Toon Aerts vandaag zijn vierde zege van het seizoen. In de Brussels Universities Cyclocross was de renner van Baloise Trek Lions heer en meester. Het leverde hem zijn twintigste profzege op.

“Het was een verraderlijk parcours”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. “Ik kon al vroeg de bonificatiesecondes pakken en had mijn draai gevonden. Maar toen reed ik lek. Toen Quinten (Hermans, red.) terugkwam, kon ik twee dingen doen: druk zetten en hem in het wiel meepakken, of toch eens een ronde afwachten en afkijken welke lijnen hij nam. Ik voelde dat ik op de schuine kant net iets beter was.”

De renners hadden in de sneeuw te maken met problemen met de pedalen. “Nadat ik lek reed, kreeg ik een andere fiets. Dat was een beetje een geluk bij een ongeluk. Daarna ging het iets beter”, kijkt hij terug.

Aerts lijkt zijn topvorm hervonden te hebben. “Normaal gesproken moet je na een goed WK je vorm door kunnen trekken naar de rest van het seizoen. Maar ik had veel trainingsarbeid verricht na het WK en daarna wellicht iets te veel de decompressie erin laten komen. Daarnaast speelde mijn maag wat op, wellicht vanwege de stress rond de Superprestige. Maar dat heb ik gelukkig achter mij kunnen laten”, kijkt hij terug.

Volgend weekend start hij nog in Sint-Niklaas en Oostmalle. “Het zijn er nu nog maar twee. Alles wat er nog in zit, mag er nog uit. Oostmalle wil ik bijzonder graag op mijn palmares zetten. Het zal anders zijn dan andere jaren. Voor mij is dat, vlakbij huis, altijd een sfeercrosss. Nu zal het stilletjes worden in het bos.”