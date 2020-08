Tony Martin verlengt contract bij Jumbo-Visma met twee jaar woensdag 26 augustus 2020 om 11:54

Tony Martin heeft zijn contract met twee jaar verlengd bij Jumbo-Visma. Het betekent dat de 35-jarige Duitser tot en met 2022 in de geel-zwarte kleuren van zijn ploeg blijft rijden.

Martin wilde begin 2020 een knoop doorhakken over zijn toekomst, maar de coronacrisis gooide vervolgens roet in het eten. Der Panzerwagen heeft nu alsnog een beslissing gemaakt.

“In dit team voel ik me heel goed en voel ik veel vertrouwen”, zo maakt Martin zijn keuze duidelijk. “Ik geniet ook van mijn rol in dit team. Onze kopmannen geven zoveel terug en dat is plezierig. Ik realiseer hoeveel ik van wielrennen, dit team en het vechten voor dit team houd.”

“Daarom hebben ik en mijn team besloten om door te gaan. Ook de komende jaren zul je me zien in het team van Jumbo-Visma”, eindigt hij. Eerder meldde WielerFlits al dat Martin ook in 2021 nog voor Jumbo-Visma uitkomt.

Tony Martin ➞ 2022 We’re proud to see you in our jersey for two more years!🟡⚫️#samenwinnen pic.twitter.com/zF4wS3dfKP — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 26, 2020