Tony Martin richt zich tot publiek: “Gebruik je hoofd of blijf thuis!”

Met verband en pleisters op de linkerarm en -knie als zichtbare overblijfselen aan zijn harde val in de eerste Touretappe zat Tony Martin ‘gewoon’ weer op de fiets in de rit naar Mûr-de-Bretagne. Na afloop had de Duitser van Jumbo-Visma een boodschap voor het publiek langs de route.

“Tegen alle fans die naar de Tour zijn gekomen om onze prachtige sport te vieren, ons motivatie te geven en ons door de zwaarste momenten te helpen, wil ik zeggen: bedankt voor jullie support! Ik ben oké na mijn val en gelukkig kan ik verder rijden”, schrijft Martin op zijn Instagram.

Maar ook tegen een ander deel van het publiek wil hij iets zeggen. “Aan alle mensen langs de weg die denken dat de Tour een circus is, die alles riskeren voor een selfie met een peloton dat 50 per uur rijdt en die denken dat het leuk is om hun blote kont te laten zien… Aan de dronkenlappen die ons opzij duwen op de beklimmingen en de mensen die denken dat het een goed idee is om een bord boven de weg houden terwijl het peloton passeert, wil ik vragen: respecteer de renners en de Tour alsjeblieft. Gebruik je hoofd of blijf thuis! Wij willen je hier niet. Je zet ons leven en onze dromen waar we zo hard voor werken op het spel.”

Zaterdag zorgde een toeschouwer met een kartonnen bord voor een grote valpartij in de eerste etappe van de Tour de France. Martin ging als eerste tegen de grond en nam bijna het voltallige peloton mee in zijn val. Later werd bekend dat koersorganisator ASO een aanklacht indiende tegen de vrouw die de val veroorzaakte. Omdat zij na de val was weggelopen, publiceerde de gendarmerie een opsporingsbericht. Vermoedelijk heeft ze de Duitse nationaliteit.