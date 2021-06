Tony Martin na tiende titel: “De weersomstandigheden waren extreem”

Tony Martin heeft zich voor de tiende keer in zijn loopbaan gekroond tot Duits kampioen tijdrijden. De 36-jarige hardrijder van Jumbo-Visma verdedigde zijn titel in Öschelbronn met verve door Miguel Heidemann en Max Walscheid naar de overige medailles te verwijzen.

Op het glooiende parcours van ruim dertig kilometer schoot Martin uit de startblokken. Onderweg noteerde hij de snelste tijd bij het tussenpunt en Martin wist zijn inspanning door te trekken tot de finish. Aan de streep bleek het verschil met naaste belager Heidemann een kleine minuut. De overwinning betekent de vijftigste tijdritzege in de carrière van ‘Der Panzerwagen’.

“Ik moest diep gaan”, keek Martin na afloop terug op zijn tijdrit. “De weersomstandigheden waren extreem. Door de hitte deed deze tijdrit extra pijn. Zeker in het tweede deel van de race deed het zeer. Ik werd gesterkt door de tussentijden. Het luchtte enorm op toen ik wist dat ik ging winnen. Het is bijzonder om voor de tiende keer deze titel op mijn naam te schrijven.”

“Ik kijk er naar uit om weer een jaar in de trui van mijn land rond te mogen rijden in de tijdritten.” Ploegleider en landgenoot Grischa Niermann heeft enorm veel bewondering voor Martin. “Tony reed erg sterk. Halverwege de race had hij al een mooie voorsprong op de concurrentie. Het feit dat hij deze titel voor de tiende keer wint, is bijzonder. Hij heeft flink huisgehouden.”