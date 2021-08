Tony Gallopin keert terug naar Trek-Segafredo

Tony Gallopin verruilt aan het eind van het seizoen AG2R Citroën voor Trek-Segafredo. Daarmee keert de Franse renner terug op het oude nest, want in 2012 en 2013 reed hij al bij de voorloper van de Amerikaanse ploeg die toen nog RadioShack-Leopard heette. Hij tekende een contract voor twee jaar.

Gallopin moet bij zijn nieuwe ploeg enerzijds helpen bij de ontwikkeling van de jonge talenten en anderzijds voor zijn eigen kans rijden als de mogelijkheid zich voordoet. “Ik ben superblij. Het is heel mooi dat Trek-Segafredo in mij gelooft. Ik kan al een aantal mensen in de ploegleiding, de staf en bij de renners. Het is geen nieuwe ploeg voor me, want ik reed hier in 2012 en 2013 ook al. Ik wil ervan genieten en heb veel motivatie voor volgend jaar, dat is zeker. Ik had veel pech in de afgelopen twee jaar, dus ik wil terugkeren op mijn beste niveau en de grinta vinden om voor de zeges mee te doen.

De afgelopen twee jaar waren moeilijk, dus het voelt goed dat deze ploeg in mijn gelooft omdat ik ervan overtuigd ben dat ik weer kan strijden in de grootste koersen. Mijn rol zal nieuw voor mij zijn. Ik ben nu 33 jaar, heb veel ervaring en volgend jaar wordt mijn vijftiende jaar als profrenner. Ik sprak met ploegmanager Luca Guercilena en de ploeg heeft veel jonge talenten, die ik kan helpen bij hun ontwikkeling. Dus soms ben ik ook de wegkapitein”, aldus de Franse renner.

Voor ploegmanager Guercilena is Gallopin een ‘extreem ervaren renner’. “Bovendien heeft hij een heel mooi palmares. Terwijl we blijven inzetten op de ontwikkeling van jong talent, is het belangrijk dat we ervaren renners hebben die kunnen helpen bij de opleiding van jonge renners en die het ook leuk vinden om dat te doen, zoals Tony. Natuurlijk denken we dat hij nog steeds de kwaliteit heeft om te winnen en hij is heel gemotiveerd, dus samen willen we de grinta vinden waarnaar hij op zoek is. Het is heel leuk om Tony terug te verwelkomen in de ploeg.”