‘Tonnen cash aangetroffen bij inval Jumbo-topman Frits van Eerd’

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft honderdduizenden euro’s aan contant geld gevonden bij de inval in het huis van de afgetreden Jumbo-directeur eind september. Dat meldt het FD. Het in bezit hebben van grote bedragen aan contant geld wordt gezien als een belangrijke indicator voor witwassen.

Waarom Van Eerd zoveel contant geld in zijn huis had, is nog niet bekend. Het geld is tijdens de doorzoeking in beslag genomen. De advocaat van Van Eerd wil verder niet zeggen of Van Eerd een verklaring heeft gegeven over de herkomst van het geld tegenover de Fiod.

De ex-Jumbo-topman is niet de hoofdverdachte in het strafrechtelijke onderzoek dat draait om witwassen en btw-fraude in de autohandel. Dat is autohandelaar Theo E., met wie Van Eerd de afgelopen jaren nog zaken heeft gedaan.

Wat het onderzoek betekent voor wielerploeg Jumbo-Visma, is nog niet bekend. Van Eerd’s vervanger Ton van Veen benadrukt dat de supermarktketen Jumbo zelf geen verdachte is in het onderzoek. KPMG heeft wel een onderzoek gestart naar Jumbo’s sponsorcontracten in de auto- en motorsport.