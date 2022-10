Mondialisering in Wereldbeker veldrijden? ‘Interesse uit Zuid-Amerika en Afrika’

Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics, heeft in een interview met Het Laatste Nieuws zijn mening gegeven over de mondialisering in de Wereldbeker veldrijden. “Een Wereldbeker in China? Er moet wel een draagvlak zijn voor de sterren van vandaag.”

De Wereldbeker veldrijden bestond vorig jaar uit maar liefst zestien manches. Dit jaar zijn dat er twee minder, veertien dus. Dat is nog steeds een groot verschil met enkele jaren geleden. “Volgens ons contract met de UCI zijn wij tot 2028 verplicht om er veertien te organiseren. Dat lukt”, aldus Van Den Spiegel.

Dit veldritseizoen zijn er drie nieuwe wereldbekermanches. Maasmechelen, Gavere en Dublin komen op de kalender van Flanders Classics. Geplande manches in Rucphen, Dendermonde en Londen zijn er dan weer niet. “We waren fier dat Londen kandidaat was, maar dat gaat door praktische redenen nog niet door.”

Interesse uit Zuid-Amerika en Afrika

Geen Wereldbeker in Londen dus. Toch spreekt Van Den Spiegel over verscheidene locaties. “We hebben al veel gesprekken gehad met historische crosslocaties, maar er zijn ook al verkennende gesprekken gevoerd met Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, maar dat is vandaag niet aan de orde. Wij willen het circuit wel bewust niet volledig afsluiten en ruimte laten voor nieuwe regio’s.”

“Het financiële en sportieve hart van de cross ligt en blijft in Vlaanderen, maar we moeten oog hebben voor internationale toekomstmogelijkheden”, legt Van Den Spiegel uit. Tot slot had de ex-basketbalspeler het ook nog over Wout van Aert en Mathieu van der Poel: “Natuurlijk willen we allemaal hen zien in de cross, maar er zijn genoeg redenen om nu al enthousiast te zijn. Stybar is terug en Team EF richt een aparte crossvleugel op voor wonderkind Zoe Bäckstedt. Ik vind dat mooi.”