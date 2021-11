Tomas Van den Spiegel na nieuws Nokere Koerse: “Prijzengeld optrekken is symbolisch”

Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel vindt dat alleen het optrekken van het prijzengeld niet de oplossing is om het vrouwenwielrennen te helpen. “Het vrouwenwielrennen heeft een aantal zaken nodig die meer middelen kunnen genereren. Dat is in de eerste plaats tv-uitzending”, aldus Van den Spiegel in Het Nieuwsblad.

Nokere Koerse kondigde vandaag aan dat het in 2022 het prijzengeld voor de mannen- en vrouwenwedstrijd gelijk te trekken. Voor de vrouwenkoers betekent dit een verdriedubbeling ten opzichte van 2021. “Daarmee wordt Nokere Koerse de eendagswedstrijd met het hoogste prijzengeld in het vrouwenwielrennen. We koppelen hier ook onze kandidatuur voor de Women’s WorldTour aan”, aldus organisatie-voorzitter Robrecht Bothuyne.

Volgens de grote man bij Flanders Classics is echter meer nodig dan alleen prijzengeld verhogen voor de vrouwen. “Ze moeten zo vaak mogelijk op tv komen, want dat trekt geld naar de sport. Renners en ploegen zijn ermee akkoord dat er moet geïnvesteerd worden in televisie en in startgeld over alle ploegen heen”, zegt Van den Spiegel. “Pas in derde instantie komt investeren in prijzengeld. Want dat beloont alleen de toprensters. En die zijn daar geen vragende partij voor.”

‘Er is méér nodig’

Hij wijst naar de inzamelingsactie rondom Strade Bianche dit jaar, om de vrouwen evenveel prijzengeld te geven als de mannen. “Wel, de rensters hebben dat toen niet aanvaard. Ze verkozen al het ingezamelde geld te schenken aan projecten die zich inzetten voor het vrouwenwielrennen. Dat geeft aan dat er méér nodig is. Prijzengeld optrekken is symbolisch. Ik snap dat, maar tegelijk is er nog zoveel budget nodig om met andere dingen het vrouwenwielrennen beter te maken”, vindt Van den Spiegel.

Flanders Classics zal volgend voorjaar ook met nieuwe ideeën komen om het vrouwenwielrennen verder te ondersteunen. Eerder werd al aangegeven dat de doelstelling is om vanaf 2023 gelijk prijzengeld te hebben bij Flanders Classics-koersen, zoals de Ronde van Vlaanderen. “We zijn op de goede weg, maar er moet nog heel veel gedaan worden.”