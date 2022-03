De Wim Hendriks Trofee, die dit jaar de U23 Road Series opende, is gewonnen door Tomas Kopecky. De in Leiden woonachtige Tsjech van ABLOC CT kwam na 172,3 kilometer als eerste over de streep in Koewacht. Hij klopte Vincent van Hemelen (Lotto Soudal) in een sprint met twee.

Dit bericht wordt aangevuld.