Tomas Kopecky bezorgt ABLOC CT podium in Rutland-Melton CiCLE Classic

ABLOC CT heeft in de Rutland-Melton CiCLE Classic in Groot-Brittannië een podiumplaats behaald. De 22-jarige Tsjech Tomáš Kopecký, die een Nederlandse moeder heeft, zat in de vluchtersgroep die ging strijden om de overwinning en hij werd tweede.

De winst in de Rutland-Melton CiCLE Classic ging, na een koers van 180 kilometer tussen Oakham en Melton over diverse onverharde stroken, naar thuisrijder Finn Crockett. De 22-jarige Brit van Ribble Weldtite bleek in de sprint van een uitgemergelde kopgroep sneller dan Kopecký. De derde plaats was weggelegd voor Jacob Scott van WiV SunGod.

Voor ABLOC-talent Kopecký is het niet zijn eerste ereplaats van dit seizoen. In het eindklassement van Olympia’s Tour werd hij al zevende en in de Omloop van de Braakman eindigde hij onlangs als negende; tussendoor won hij ook nog de Wim Hendriks Trofee.

Een andere Nederlandse continentale ploeg, BEAT Cycling, stond met twee renners in de top-10 van de uitslag. De Belgische mountainbiker Jens Schuermans eindigde op tien seconden van Crockett als zesde, terwijl zijn landgenoot Jordy Bouts tiende werd op een kleine drie minuten.

