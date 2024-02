Tom Steels (Soudal Quick-Step) put vertrouwen uit de Omloop: “Hebben het zeker niet slecht gedaan”

Video Yves Lampaert eindigde zaterdag als 21ste in de Omloop Het Nieuwsblad en was daarmee de eerste renner van Soudal Quick-Step in de uitslag. Qua resultaat viel het dus tegen voor het Belgische team, maar ploegleider Tom Steels zag ook goede dingen. “Ik denk dat ze het zeker niet slecht gedaan hebben”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“We hebben Moscon terug van voren gezien in een wedstrijd, dat was ook wel een tijdje geleden. En hij kwam terug van hoogte”, zei Steels. De Italiaan zat aanvankelijk mee met een groepje met Van Aert, maar moest als laatste afhaken. “Kasper (Asgreen, red.) zat mee, terwijl hij een lang trainingskamp achter de rug had. Voor zo’n wedstrijd heb je ook wat wedstrijdritme nodig. Dat hadden ze vandaag nog niet, maar ze waren wel waar ze konden zitten.”

“Ik was toch ook wel vrij hoopvol voor Julian”, doelt Steels op Julian Alaphilippe, die veel pech kende en door een valpartij definitief wegviel uit het achtervolgende peloton. “De manier waarop hij terugkeerde op de Berendries was vrij goed. Hij voelde zich ook goed. Toen kwam die zware valpartij… Ik ben gewoon blij dat ze er alle twee (Asgreen viel ook, red.) heelhuids zijn doorgekomen en dat we onze kopmannen niet verliezen.”

“Ik denk dat ze absoluut klaar gaan zijn voor Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico of Strade Bianche. En hopelijk zijn ze dan echt top richting de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.”

Vertrouwen

Steels put vertrouwen uit het optreden van zijn mannen in de Omloop, vertelde hij. “Ik denk dat we zeker niet van een rampscenario kunnen spreken. De valpartij was er teveel aan, maar ik denk dat we hoopvol naar de volgende wedstrijden kunnen kijken.”