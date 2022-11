Tom Pidcock zegt deelname toe aan Wereldbeker Dublin

Tom Pidcock, de regerende wereldkampioen veldrijden, zal over iets minder dan drie weken aan de start verschijnen van de Wereldbeker van Dublin, Ierland. Dat heeft de Ierse wielerfederatie vandaag laten weten in een perscommuniqué.

“Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock heeft bevestigd dat hij op zondag 11 december zal deelnemen aan de Wereldbeker in Dublin. De 23-jarige renner is een nieuwe topper op de startlijst, nadat eerder Wout van Aert al liet weten aan de start te zullen staan”, klinkt het op de website van Cycling Ireland.

Over het veldritprogramma van Pidcock is nog wat onduidelijkheid, maar zeker is nu dat hij de komende weken zal deelnemen aan de Wereldbeker van Hulst (zondag 27 november) de Superprestige van Diegem (maandag 28 november), de Wereldbeker van Dublin (zondag 11 december) en de Wereldbeker van Val di Sole (zaterdag 17 december). Pidcock heeft al twee crossen in de benen met de Superprestige van Merksplas (7e) en de Wereldbeker van Overijse (2e).

Geen Mathieu van der Poel in Dublin

Mathieu van der Poel zal overigens niet meedoen aan de wereldbekermanche in Dublin. De viervoudige wereldkampioen in het veld, die deze winter minstens veertien keer in actie zal komen, gaat begin december op stage naar Spanje.