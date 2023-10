woensdag 18 oktober 2023 om 14:42

Tom Pidcock wil Tour en olympische MTB-wedstrijd combineren: “Wordt niet gemakkelijk”

Tom Pidcock wil zich in 2024 zowel op de Tour de France als de olympische mountainbikewedstrijd richten. Dat is een gewaagde combinatie, gezien beide wedstrijden slechts acht dagen van elkaar gescheiden zijn. “Het is op de limiet en wordt niet gemakkelijk”, denkt de regerende olympische kampioen in de podcast van zijn persoonlijke sponsor Red Bull.

“We zullen een goede balans moeten vinden met de ploeg. Zij willen me natuurlijk graag in de Tour, en ze hebben mij daar ook nodig. Maar ik wil ook heel graag mijn titel op volle kracht verdedigen”, aldus Pidcock.

Disciplines combineren

De Brit ziet alleen maar voordelen bij het combineren van beide disciplines. “Mijn mening is hierover wat veranderd. Vroeger dacht ik dat ik me meer en meer moest specialiseren, met als doel om ooit de Tour te winnen. Maar om het beste uit mezelf te halen, moet ik telkens nieuwe prikkels krijgen. Dat maakt me gelukkig en zo geniet ik meer van wat ik doe. Als ik alleen maar op de weg zou rijden, dan krijg je de beste Tom te zien voor een paar maanden, maar daarna zou ik het al beu zijn en zou ik sowieso op zoek gaan naar nieuwe dingen om te proberen.”

Pidcock vindt het toch belangrijk om terug te keren naar de Tour de France. Vorig jaar kon hij daar nog een etappe winnen, deze keer probeerde hij een klassement te rijden, waarin hij niet verder kwam dan plek dertien. “Ik had te veel doelen in de Tour. Niet alle resultaten waren slecht, maar het ging niet zoals ik wilde. Ik ging zowel voor het klassement als een ritzege, maar ik bleef achter met lege handen. Ik heb veel geleerd, maar leuk waren die drie weken toch niet.”

Veldrijden

Ook die derde door Pidcock geliefde discipline zal een rol blijven krijgen in zijn carrière. “Maar het veldrijden zal in functie van het wegseizoen gebeuren. Wat crossen kan me een betere renner maken in de klassiekers. Welke crossen ik ga doen, weet ik nog niet, maar het zal rond de trainingskampen heen moeten gebeuren. Het WK in Tabor? Ook daar is nog geen duidelijkheid over.”