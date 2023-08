Tom Pidcock wil regenboogtrui snel tonen: “Rijd nog enkele wereldbekers en Test Event Parijs”

Wie dacht dat Tom Pidcock verzadigd zou zijn, nu hij na de olympische (2021) en Europese (2022) titel in de Cross Country-discipline nu ook de wereldtitel op zijn palmares heeft, mag daar meteen een kruis over maken. De kersverse wereldkampioen is immers van plan om zijn trui dit seizoen nog te tonen, vertelt hij bij CyclingWeekly.

Mathieu van der Poel, de wereldkampioen op de weg, liet al optekenen dat we hem dit seizoen niet meer in competitie moeten verwachten. Pidcock heeft wel nog wat over. “Maar eerst heb ik natuurlijk vakantie nodig. Het was niet gemakkelijk om na een zware Tour meteen op dit WK te moeten focussen. Daarom liet ik bewust de wegrit aan mij voorbijgaan.”

Na zijn vakantieperiode wil de Brit snel weer competitief zijn. “Jullie zien me dit seizoen zeker nog in mijn regenboogtrui. Ik ben van plan om de Amerikaanse wereldbekers nog te rijden en ook het Test Event voor de Olympische Spelen van Parijs staat op de planning. De wereldbeker in Andorra komt te vroeg.”

Mountainbike-programma Tom Pidcock

Test Event OS Parijs (23-24 september)

Wereldbeker Snowshoe (27 september-1 oktober)

Wereldbeker Mont-Sainte-Anne (5-8 oktober)