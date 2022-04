Tom Pidcock voor de start: “Afwezigheid van Van Aert verandert mijn koers niet”

Tom Pidcock heeft voor de start van de Ronde van Vlaanderen aangegeven dat de afwezigheid van Wout Van Aert niks zal veranderen aan zijn koers. Op de vraag wat Pidcock ziet als de meest cruciale zone, zei hij het volgende: “Overal!”

Pidcock rolde van het startpodium en kwam voor de camera van Sporza te staan voor het startinterview. “Of ik een van de favorieten ben? Hmm, ja, ik voel me wel oke. Ik hoop dat ik er kan zijn strak. Ik heb mijn benen geschoren en mijn nagels geknipt, dus ik ben er klaar voor”, zei de Brit met een knipoog.

Woensdag reed Pidcock nog een sterke koers in de finale van Dwars door Vlaanderen, uiteindelijk finishte hij als derde. “Dat was echt goed, vandaag kan het ook zo goed gaan. De afwezigheid van Wout van Aert is natuurlijk jammer, zeker voor de Belgische fans. We moeten echter alleen koersen tegen wie er is, zijn afwezigheid verandert mijn koers niet. We hebben een sterk team.”

De laatste vraag die Pidcock kreeg voorgeschoteld ging over de meest cruciale zone van het parcours vandaag. De Brit van INEOS Grenadiers had daar een eenduidig antwoord voor klaar: “Overal!”