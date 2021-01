Tom Pidcock vierde op WK: “Had op het podium kunnen staan”

Tom Pidcock dreef Toon Aerts nog tot het uiterste in de strijd om het brons, maar kwam net te kort. De Brit moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de vierde plaats, op ruim anderhalve minuut van de winnaar.

“Ik voelde me goed vandaag. Sommige rondes waren goed, sommige shit. Ik kwam nog dichtbij Toon Aerts, maar helaas niet dicht genoeg”, lachte Pidcock achteraf bij Sporza. “Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik een goede koers heb gereden. Alleen enkele passages in het zand waren minder, dat ligt ons, Britten, nu eenmaal niet zo goed.”

Had er voor Pidcock meer ingezeten vandaag? “Ik had zeker op het podium kunnen staan, dus op dat vlak is het een grote teleurstelling. Maar uiteindelijk… Binnen vier of vijf jaar weet niemand nog die derde was, dus zo erg is het nu ook weer niet.”

“Over het algemeen kan ik tevreden terugkijken op mijn crossjaar”, aldus de winnaar van de Superprestigecross in Gavere. “Dit geeft me vertrouwen voor het wegseizoen. Ik denk dat ik volgend seizoen nog sterker ga zijn. Wout en Mathieu zijn vier à vijf jaar ouder dan ik, dus ik heb nog wat meer tijd om te groeien. Hopelijk kan ik ze volgend jaar écht het vuur aan de schenen leggen.”