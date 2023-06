Tom Pidcock verkiest mountainbike boven wegrit op WK in Glasgow

Tom Pidcock en de mountainbike: het lijkt een match made in heaven. De olympische kampioen knalde vorige maand meteen naar de zege in de opener van de Wereldbeker in Nove Mesto, wat hem nu ook doet nadenken over het wereldkampioenschap.

“Het is op dit moment de bedoeling dat Tom in Glasgow enkel het mountainbiken doet. Maar die beslissing is niet definitief. Veel zal afhangen van hoe hij uit de Tour komt”, aldus INEOS-Grenadiers-ploegleider Kurt Bogaerts in Het Nieuwsblad.

Allicht geen wegrit dus voor Pidcock op Schotse grond. “Mountainbiken is iets wat Tom heel graag doet. Hij haalt er veel mentale energie uit. His een buitenmens en geniet er erg van om in een omgeving als Chur of Nove Mesto te zijn. Hij leeft daar helemaal op”, vertelt Bogaerts in Het Nieuwsblad.“Daarom neemt hij ook geregeld een Wereldbeker mee. Die wedstrijden zijn intensieve trainingsdagen, zonder dat je op de vermogensmeter hoeft te kijken.”

Maar eerst staan de Ronde van Zwitserland en de Tour de France op het programma. Zonder klassementsambities. “Het rondewerk is relatief nieuw voor Tom. Hij is goed in vorm, maar zeker niet top. Over zijn rol in de Tour is het nog te vroeg om uitspraken te doen. Daarvoor moeten we eerst de selectie afwachten. We hebben een heel breed aanbod. We moeten bekijken welk geheel we opstellen in de Tour en welke rol Tom daarin kan spelen.”