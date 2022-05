Tom Pidcock vecht zich naar winst na heerlijke MTB-wereldbeker in Nové Mesto

Tom Pidcock heeft zijn tweede opeenvolgende Wereldbeker 2022 in het mountainbike gewonnen. De 22-jarige Brit was onderweg de mindere van Vlad Dascălu en een indrukwekkende Nino Schurter, die halverwege de koers lek reed. Toch kon Pidcock in de slotronde bij de Roemeen blijven, die hij vervolgens klopte in een sprint met twee. Vorig jaar was de olympisch kampioen hier de betere van Mathieu van der Poel.

In tegenstelling tot het klimparcours in Albstadt vorige week, is het parcours in Nové Mesto meer voor de explosieve types. Een aantal korte hellingen en dito afdalingen, dus. Naar verluidt leunt dit parcours een beetje aan naar dat van Elancourt, waar in 2024 de Olympische Spelen plaatsvinden. Het was in de beginfase dan ook lastig om een bres te creëren en als dat al lukte, waren de verschillen bijzonder klein. Pas in de derde ronde zagen we een lichte afscheiding van vijf renners.

Onder aanvoering van wereldkampioen Nino Schurter konden alleen olympisch kampioen Tom Pidcock, Roemeens kampioen Vlad Dascălu, Zuid-Afrikaans kampioen Alan Hatherly en Zwitsers kampioen Mathias Flückiger. Die vijf zouden amper nog uit de kop van de koers verdwijnen, al waren de eerste achtervolgers nooit meer dan tien seconden achterop. Voor Schurter maakte indruk, door steeds druk te zetten op het langste klimmetje in het bos. Tot de zesde van acht rondes, toen de Zwitserse legende achter lek reed.

Indrukwekkende Schurter

Wat volgde was een indrukwekkende inhaalrace van de wereldkampioen, die ver was teruggeslagen. Bij het ingaan van de slotronde keerde hij terug vooraan, waar Flückiger en Dascălu de enigen waren die probeerden van de situatie te gebruikmaken. Uiteindelijk moest Schurter zijn inspanningen bekopen toen de Roemeen in de slotfase een allesbeslissende demarrage plaatste op het langste klimmetje. Ook Hatherly en Flückiger moesten er meteen aan de voet af, Schurter capituleerde net onder de top.

In de afdaling zette Dascălu – die er precies een jaar geleden voor zorgde dat Pidcock naar de Olympische Spelen mocht – nog eens flink druk, waarna de Brit enkele fietslengtes moest laten. Eventjes leek het Roemeense toptalent (de beloftenwereldkampioen van 2019) de rekening met Pidcock te vereffenen, maar de renner van INEOS Grenadiers brak niet. In de laatste tweehonderd meter kwam hij met een ultieme krachtsinspanning op en over Dascălu. Schurter werd achter hen derde, voor de opgerukte Anton Cooper.

Wereldbeker Nové Mesto 2022 (XCC), mannen

Tom Pidcock

Vlad Dascălu

Nino Schurter

4. Anton Cooper

5. Alan Hatherly

6. Mathias Flückiger

7. Titouan Carod

8. Andris Frischknecht

9. Luca Schwarzbauer

10. Vital Albin

We vullen dit verslag aan.