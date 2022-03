Tom Pidcock tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers

Tom Pidcock blijft tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers. Dat heeft de Britse ploeg bekendgemaakt op haar sociale media. Pidcock heeft zijn contract met vijf jaar verlengd.

Pidcock zijn contract zou eind 2022 aflopen, waardoor meerdere teams de afgelopen periode interesse in de 22-jarige alleskunner toonden. Onder andere BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost en Trek-Segafredo klopten bij Pidcock aan, meldde VeloNews eerder. De teammanager van Trek-Segafredo, Luca Guercilena, liet echter al weten dat de jonge Brit geen interesse had in een overstap naar zijn ploeg.

“Hij was dé man op de markt, de grote jongen. Natuurlijk hebben we gesproken met zijn zaakwaarnemer over de mogelijkheden voor een transfer”, aldus Guercilena, die bij het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville met Pidcock sprak. “Het heeft nooit gevoeld alsof hij echt op de markt was.”

Een andere bron meldde eerder aan VeloNews dat de deal tussen Pidcock en INEOS Grenadiers voor 99 procent rond was. Inmiddels is dat dus honderd procent: de gewilde renner heeft verlengd bij de ploeg die hem begin 2021 inlijfde. Voor die tijd kwam Pidcock op de weg uit voor Team Wiggins Le Col en in het veld voor Trinity Racing.