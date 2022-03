Manager Trek-Segafredo: “Nooit gevoel gehad dat Pidcock echt op de markt was”

De kans is groot dat Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers blijft. Pidcock heeft een aflopend contract bij de Britse formatie, waardoor diverse teams bij de alleskunner hebben gepolst of hij een overstap ziet zitten. Daarbij was ook Trek-Segafredo. “Maar helaas leek het vanaf dag één al duidelijk dat hij liever bij INEOS blijft”, zegt de manager van die ploeg, Luca Guercilena, in gesprek met VeloNews.

“Hij was dé man op de markt, de grote jongen. Natuurlijk hebben we gesproken met zijn zaakwaarnemer over de mogelijkheden voor een transfer”, aldus Guercilena, die bij het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville met Pidcock sprak. Op al teveel interesse van Pidcock en de zijnen kon de Italiaan echter niet rekenen. “Het heeft nooit gevoeld alsof hij echt op de markt was.”

Ook BORA-hansgrohe en EF Education-EasyPost hebben bij de 22-jarige Pidcock aangeklopt, volgens VeloNews. Eerstgenoemde ploeg zou daarbij een salaris van vijf miljoen euro per jaar hebben aangeboden. De wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen mountainbike lijkt hier echter niet op in te gaan. Een deal tussen INEOS Grenadiers en Pidcock is volgens een bron van VeloNews namelijk “voor 99 procent rond”. Eerder meldde ook Cyclingnews al dat een contractverlenging aanstaande is.