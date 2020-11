Tom Pidcock terug in het veld: “Tábor zal een supersnelle cross worden”

Gisteren maakte Wout van Aert in Kortrijk zijn rentree in de cross, vandaag is het de beurt aan Tom Pidcock. De Britse alleskunner zal deelnemen aan de eerste wereldbekermanche van het seizoen in het Tsjechische Tábor. “Het voelt goed om terug te zijn, al voel ik me nog wel wat roestig.”

De 21-jarige renner verkende zaterdag het parcours in Tábor en werd aangesproken door Chris Mannaerts, in het verleden sportjournalist bij televisiezender Vier en tegenwoordig Cyclocross manager bij Flanders Classics. “Het voelt goed om weer te crossen, maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Ik ben ‘maar’ drie keer gevallen over de hindernissen”, lacht Pidcock.

“Ik kijk wel uit naar mijn eerste veldrit. Het zal een supersnelle cross worden en er kan een kopgroep ontstaan. Het zal allemaal aankomen op positionering. De renners die in de finale meerdere sterke rondjes uit hun benen kunnen persen, zullen denk ik op het podium finishen. Ik weet nog niet precies wat het zal worden, dat is afwachten.”

Verwachtingen

“Wat mijn verwachtingen zijn voor de cross in Tábor? Geen idee, ik start eigenlijk niet met bepaalde verwachtingen. Het maakt voor deze cross ook niet echt uit”, aldus Pidcock, die begin dit jaar een zilveren medaille wist te veroveren op het WK in Dübendorf, achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel.



Lees ook – Voorbeschouwing: Wereldbeker Tábor 2020