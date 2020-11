Wout van Aert derde bij rentree: “Op voorhand had ik hiervoor getekend”

Wout van Aert was positief verrast met zijn derde plaats in de Urban Cross. Na meer dan een maand zonder koers deed de renner van Jumbo-Visma zaterdag goed mee. “Ik had niet verwacht dat ik al een derde plaats zou halen. Op voorhand had ik hiervoor getekend.”

Toch viel het niet alleen mee voor de drievoudig wereldkampioen in het veld. “Ik heb goed afgezien”, vertelt hij in het flashinterview. “Ik had de beslissing genomen om me in de eerste helft wat gedeisd te houden om in de finale iets te kunnen betekenen. Dat was een goede keuze, al merkte ik snel het verschil tussen volgen en de koers volgen. Ik heb mijn eerdere inspanningen in de laatste ronde moeten bekopen.”

Van Aert moest uiteindelijk Van der Haar laten gaan en met een derde plaats genoegen nemen. “Lars gaf me nog wel wat steun in de laatste ronde, maar hij was iets beter. Bij mijn podiumplaats speelden natuurlijk ook de lekke banden van Michael Vanthourenhout en Toon Aerts een rol.”

“Alles verliep vrij vlot”, concludeert hij tevreden. “Ik kon moeilijk inschatten waar ik stond, maar nu een beetje beter. Ik ben tevreden over mijn explosiviteit. De bochten konden nog wat beter, zeker als ik op de limiet kom te zitten. Ook het schuiven voelde nog wat onwennig, maar ik neem veel positieve dingen mee.”

Vruchten plukken in Tabor

Zondag zien we Van Aert opnieuw aan het werk, ditmaal in Tabor. “Dan hoop ik de vruchten te plukken van vandaag. Het parcours in Tabor moet me nog iets beter liggen. Ik heb er in elk geval weer zin in.”