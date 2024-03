vrijdag 1 maart 2024 om 09:21

Tom Pidcock start als titelverdediger in Strade Bianche: “Verandert niet hoe ik ga koersen”

Tom Pidcock start zaterdag met het rugnummer één in Strade Bianche. De Brit won de Italiaanse gravelklassieker vorig jaar na een verre aanval en kijkt er naar uit om zijn titel te verdedigen. “Ik heb er zin in, net als vorig jaar”, zegt hij in een persbericht van INEOS Grenadiers.

“Ik heb echt een goede aanloop gehad richting deze koers”, aldus de 24-jarige renner. “Ik deed een lang trainingsblok en enkele koersen om het jaar te beginnen. Het was een gestage opbouw.” Pidcock begon zijn seizoen met de Volta ao Algarve, die hij als nummer zes van het algemeen klassement afsloot. Een kleine week na het einde van de Portugese rittenkoers, betwistte hij de Omloop Het Nieuwsblad. Daar kwam hij na een offensieve koers als achtste over de streep.

Pidcock zal in Strade Bianche niet precies hetzelfde parcours aantreffen als een jaar geleden. In de finale zit een extra lus, waardoor de totale afstand van 184 kilometer naar 215 is gegaan. Ook liggen er vier extra grindstroken op de route. “De parcourswijziging zal de dynamiek van de koers zeker flink gaan veranderen. De koers schreeuwde niet om extra kilometers, dus dat gaat het nog een beetje zwaarder maken. Dat is zeker. Veertig kilometer vanaf Le Tolfe voelt heel ver!”

Maakt het voor Pidcock nog verschil dat hij als titelhouder aan de start staat? “Het is interessant om aan een wedstrijd te beginnen als laatste winnaar, maar ik voel geen extra druk. Het is wat het is. Natuurlijk zal ik meer in de gaten gehouden worden, maar het verandert niet hoe ik ga koersen.”