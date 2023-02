Tom Pidcock overweegt deelname aan Parijs-Roubaix

De kans bestaat dat we Tom Pidcock dit voorjaar aan de start zullen zien van Parijs-Roubaix. Het 23-jarige Britse lichtgewicht van INEOS Grenadiers schreef die koers bij de junioren en beloften al op zijn naam. Dat gaat bij de profs niet snel gebeuren, maar mogelijk zien we hem daar dit jaar wel aan de start.

“Parijs-Roubaix was altijd een beetje mijn favoriete koers, ondanks dat ik hem als prof nog nooit heb gereden. Ik heb die wedstrijd toen ik jonger was altijd met veel plezier gekeken. Daarna is het natuurlijk best goed gegaan in de jeugdcategoriën”, doelt hij op die gewonnen U19- en U23-versie.

Rod Ellingworth zet de sportieve lijnen uit bij de Britse sterrenformatie, die tijdens het gesprek tegen Pidcock zegt dat voor alles een eerste keer is. “Ik heb geen ‘nee’ gezegd tegen een deelname dit jaar”, lacht de pocketklimmer vervolgens. Voor wie het wil horen: “Ja, dat is een ‘misschien'”, geeft hij toe.

“Toch denk ik dat de Ronde van Vlaanderen veel beter bij mijn kwaliteiten past”, voegt Pidcock eraan toe. “Ik begrijp die koers nu beter. En uiteraard, omdat ik een lichtgebouwde renner ben en dat niet overeenkomt met het koersen over kasseien, ligt De Ronde me meer dan Roubaix. Maar als kind voelde ik wel meer voor die koers.”

Later op vrijdag volgt een uitgebreide vooruitblik met Pidcock op Omloop Het Nieuwsblad.