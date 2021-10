Tom Pidcock onthult: “Voor het eerst sinds februari kan ik zonder pijn in mijn knie fietsen”

Tom Pidcock heeft het grootste deel van het jaar rondgereden met knieproblemen. Dat laat de 22-jarige olympisch kampioen mountainbiken weten via social media. Inmiddels is de blessure achter de rug en kon de renner van INEOS Grenadiers alweer beginnen te trainen.

“Ik ben weer aan het trainen en voor het eerst sinds februari kan ik eindelijk zonder pijn in mijn knie fietsen!”, schrijft Pidcock in een bericht op Instagram. “Het is verbazingwekkend hoezeer je het kunt waarderen om gezond te zijn als je zo lang een blessure hebt gehad.” De veelzijdige Britse renner bedankte drie artsen en fysio’s om hem te helpen herstellen van zijn kwaal.

Ondanks zijn blessure reed Pidcock een aantal mooie uitslagen bij elkaar, met als hoogtepunt zijn gouden medaille op de mountainbike tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Ook won hij in het voorjaar de Brabantse Pijl en was hij op de mountainbike de beste in de wereldbekerwedstrijd van het Tsjechische Nové Město. Ook debuteerde hij in de Vuelta a España.

Naar verwachting stapt Pidcock tegen het einde van het jaar weer over naar het veldrijden.

