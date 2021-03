Tom Pidcock ontbreekt in selectie INEOS Grenadiers voor Nokere Koerse

Hij stond op de voorlopige startlijst, maar Tom Pidcock zal morgen toch niet meedoen aan Nokere Koerse. De jonge Brit maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers voor de Belgische eendagskoers.

De selectie van INEOS Grenadiers bestaat uit zes renners. De Britse formatie rekent woensdag dus niet op Pidcock, maar heeft nog wel meer troeven om uit te spelen. Met Ethan Hayter en Owain Doull beschikt de ploeg over twee rappe mannen met de nodige inhoud, die kunnen wachten op een sprint op Nokereberg.

Ook Jhonatan Narváez is niet traag na een zware wedstrijd en wist eerder dit seizoen al indruk te maken op de Vlaamse wegen. In Kuurne-Brussel-Kuurne was de explosieve Ecuadoraan samen met Mathieu van der Poel in de aanval en deze twee renners wisten de finale van de voorjaarsklassieker nadrukkelijk te kleuren.

Met Michał Gołaś (36) en Cameron Wurf (37) staan ook nog twee ervaren rotten aan het vertrek. Leonardo Basso is de zesde en laatste renner voor Nokere Koerse.

Selectie INEOS Grenadiers voor Nokere Koerse (17 maart)

Leonardo Basso

Owain Doull

Michał Gołaś

Ethan Hayter

Jhonatan Narváez

Cameron Wurf