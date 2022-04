Giro 2022: Tom Pidcock niet op startlijst

Update

De organisatie van de Giro d’Italia heeft de voorlopige startlijst van de eerste van de drie Grote Rondes bekendgemaakt. Tom Pidcock is dé opvallende naam die ontbreekt op die deelnemerslijst, de Brit van INEOS Grenadiers staat bovendien ook niet bij de reserves.

Eerder deze week zagen we al dat Tom Pidcock de kasseienrit van de Tour de France aan het verkennen was, wat de geruchtenmolen zeker voedde. In de WielerFlits Podcast werd er een tijdje geleden al gehint dat de Britse wereldkampioen veldrijden eventueel aan de Tour de France zou deelnemen.

De acht renners die wel op de startlijst van de Ronde van Italië staan zijn Richard Carapaz, Richie Porte, Ben Swift, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Manuel Narváez, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov en Ben Tulett.

UPDATE: 29 april om 15.30 uur

Ondertussen heeft INEOS Grenadiers zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Italië. Pidcock ontbreekt ook op die lijst, het is dus zeker dat de winnaar van de Brabantse Pijl van vorig jaar niet zal deelnemen aan de Italiaanse rittenkoers.