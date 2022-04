Giro 2022: INEOS Grenadiers met kopman Richard Carapaz, geen Tom Pidcock

INEOS Grenadiers heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Italië. In de selectie van het Britse team vinden we onder meer kopman Richard Carapaz terug. De Ecuadoriaan krijgt onder meer ervaren renner Richie Porte naast zich. Tom Pidcock zal niet deelnemen aan de Italiaanse ronde.

Carapaz is een van de oud-winnaars van de Ronde van Italië. De 28-jarige renner won de Grote Ronde in 2019. “Het was echt een ongelooflijk moment. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn land. Het heeft een grote impact gehad om een nieuw tijdperk van wielrennen te starten in Ecuador. Ook mentaal bracht het heel wat teweeg voor mij, het toonde dat ik succesvol kon zijn als een Grote Ronde-coureur.”

De renner van INEOS Grenadiers krijgt naast Porte ook nog Jonathan Castroviejo, Jhonatan Manuel Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift en Ben Tulett mee als ploegmaat. Rod Ellingworth, een van de managers van de ploeg, kijkt uit naar de Italiaanse ronde. “De mix van ervaring en de energie en het enthousiasme van de jongeren om er 100% voor te gaan is volgens mij de grootste kracht van onze ploeg. Het is dit seizoen ook al bewezen dat het succesvol is.”

“Daarom kijk ik ook uit naar wat Carapaz en de rest van de ploeg gaat doen. Het voelt niet lang geleden dat we Egan (Bernal, red.) in de roze trui zagen (Bernal won de laatste editie van de Giro, red.). Deze koers betekent veel voor onze ploeg, ik heb dan ook vertrouwen dat we in Budapest (de start van de Giro 2022 is in Hongarije, red.) aan de start komen om te winnen”, aldus Ellingworth in een persbericht.